Beheerder sporthal 't Hazzo wil ook na verbouwing blijven zitten

Grondwater omgeving winkelcen­trum de Voldijn in Waalre verontrei­nigd

8:41 AALST - Voorlopig kan er geen besluit worden genomen over het ambitieuze plan om van het verpieterde winkelcentrum de Voldijn in Aalst weer wat moois te maken. Het grondwater in de omgeving is verontreinigd, zo bleek na peilingen van de provincie. De gemeente laat onderzoeken hoe de vervuiling het best kan worden verwijderd. Daarna komt de ontwikkeling van het winkelcentrum weer ter sprake.