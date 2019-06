Bejaarde vrouw (84) met afleidingstruc beroofd van halsketting in Valkenswaard

Kanoverbod op de Dommel ingesteld

15:26 VALKENSWAARD - Het Waterschap De Dommel heeft een kanoverbod ingesteld voor de Dommel. Van de Belgische grens tot en met Boxtel is het niet veilig om in een kano te stappen. Door het slechte weer liggen er op verschillende plekken in de rivier omgewaaide bomen.