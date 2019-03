Bejaarde vrouw gewond na aanrijding op zebrapad Valkenswaard, automobilist rijdt door

Celstraf voor mensensmok­ke­laar die op A67 op achtervol­ger inreed

19 maart DEN BOSCH - Een 24-jarige man uit Irak, zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet 3,5 jaar de gevangenis in voor poging tot doodslag. De man probeerde in de nacht van 18 op 19 september een agent van de marechaussee van de snelweg af te drukken tijdens een wilde achtervolging die begon ter hoogte van de Belgische grens en eindigde bij de afslag Waalre.