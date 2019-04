Belangenvereniging wil Valkenswaard aan belofte houden over sociale huurwoningen

In de prestatieafspraken die in december voor 2019 zijn gemaakt tussen HBV, gemeente en corporatie Woningbelang, is sprake van 45 nieuwe sociale huurwoningen. In het woningbouwprogramma 2019-2021 dat twee maanden later werd vastgelegd, zijn die niet terug te vinden, constateert het HBV-bestuur. Op de locaties Emmalaan (oude gemeentewerf) en Amundsenstraat (sporthal) zijn in totaal weliswaar 45 woningen voorzien, maar die zijn slechts deels bestemd voor sociale huur. De rest is koop.