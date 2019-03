Bellydance Open Stage: vrouwelijkheid, sfeer en veel kleur

VALKENSWAARD - Jurken en rokken in felle kleren met veel kralen en pailletten, Oosterse muziek en vooral veel vrouwelijkheid bepaalden het beeld in de Hofnar zondag tijdens de derde editie van het Bellydance Open Stage.

In de goed gevulde theaterzaal van de Hofnar komen afgelopen zondag mensen uit heel Nederland en België samen om te kijken naar de danskunsten van circa 80 buikdanseressen. Een van de organisatoren, Laetana Laenen, kijkt tevreden rond. "Buikdansen gebeurt voornamelijk tijdens feestjes, festivals of op bruiloften. Het is uniek dat dit nu in het theater gebeurt. En voor de danseressen is het super om eens in een professionele omgeving met licht en geluid hun kunsten te kunnen vertonen."

Buikdansen voor alle leeftijden

De presentatrice opent het eerste blok optredens door uit te leggen dat buikdansen voor alle leeftijden, maten en kleuren is. Het programma verraadt door de bijzondere namen van de acts echter weinig. Een groep jonge meisjes vertoont hun buikdanskunsten op een verrassend passende muziek van Ali B en Ronnie Flex en een groepje dames op leeftijd beweegt op de herkenbare Oriëntaalse klanken. Tussen de klassieke buikdansbewegingen valt ook de danseres op die klassiek ballet combineert met buikdans. "Eigenlijk zijn er vele verschillende Oriëntaalse dansen met eigen kenmerken en muziek", legt Laenen uit. "Het buikdansen, zoals veel mensen dat kennen, is hier een onderdeel van." Wat alle acts echter gemeen lijken te hebben is de passie en het zelfvertrouwen dat de danseressen uitstralen.

Opvallend tussen alle dames is de 24-jarige Valentin Angelov. Hij is de enige man die vanmiddag zijn buikdanskunsten vertoont. Nadat hij als tienjarig jongetje een buikdanseres ziet op televisie, is hij onder de indruk van deze dansvorm. Vanaf zijn vijftiende gaat hij lessen volgen en al snel volgen er wedstrijden en optredens op festivals. Volgens Laenen behoort Angelov tot de top. "Hij heeft gewoon een hele goede techniek en uitstraling. Dat is belangrijk bij buikdansen."