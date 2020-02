Bemiddeling bouwplan Kerkeind in Dommelen haalt niets uit: ‘belangen liggen te ver uit elkaar’

Deze magneten brengen straks capsule in de Hyperloop in beweging

6:00 WAALRE - In een half uur door een buis naar Parijs flitsen. Volgens Elon Musk ligt een toekomst met een Hyperloop niet eens zo ver weg. Zeker is dat er veel magneten in zo’n buis moeten en als het aan Goudsmit Magnetics ligt komen die uit Waalre.