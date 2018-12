Bemiddeling Dommelkwartier mislukt, Valkenswaard heeft miljoenenclaim weer boven het hoofd hangen

Cowboy Brian Hink uit Helmond wint rodeo wedstrijd

4 december WESTERLO - De van origine Helmondse rodeo rijder Brian Hink heeft afgelopen weekend een internationale wedstrijd in het Belgische Westerlo gewonnen. Op de Gipsy Horses Ranch was de Brabantse ‘cowboy’ als eerste Nederlander in de geschiedenis de beste in de categorie Saddle Bronc.