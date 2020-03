B&B is (letterlijk) hot in Valkenswaard: nu ook Bed and Bondage

Het Kinky Playhouse aan de Oude Dorpsstraat in Borkel en Schaft opende vorige maand zijn deuren, zo staat op de website van het gastenverblijf. Naast de gebruikelijke slaap-, douche- en keukenfaciliteiten kunnen bezoekers gebruikmaken van een speelkamer met een groot stalen speelbed en een kooi met tralies. Ook is er een verrijdbare honden-/slavenkooi met voederbak en hebben gasten er diverse bondage-attributen tot hun beschikking en ander kleiner ‘gereedschap’, zoals dildo’s, buttplugs, zwepen, peddels, lederen kappen, gasmaskers, tepelklemmen, kettingen en katrollen.



Voor een gesprek met de krant voelt de eigenaar niet veel: ‘denk niet dat het een geschikt item is voor het grote publiek’, app't die als reactie op de vraag om een keer langs te mogen komen voor een verhaal.



Het Kinky Playhouse is een van de acht B&B’s en overnachtingsverblijven die in de afgelopen twee jaar zijn vergund in de gemeente Valkenswaard, veelal in de landelijke omgeving van Borkel en Schaft.