Beschonken bestuurder met auto op de kop na ongeval in Valkenswaard

D66 Waalre wil dat geplaagde wethouder zijn uitspraken uitlegt: ‘welk wantrouwen ervaart u?’

12 december WAALRE - De Waalrese fractie van D66 wil wethouder Arno Uijlenhoet ter verantwoording roepen voor uitspraken die hij deed over het functioneren van de gemeenteraad. Het is echter de vraag of Uijlenhoet zich binnenkort kan verdedigen. Hij is nog niet aan het werk gegaan, sinds hij anderhalve week geleden onwel werd tijdens een raadsvergadering. Het was de tweede keer dat hem dat overkwam.