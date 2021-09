Bestuurder botst op boom in Waalre en is daarna spoorloos verdwenen

De politie probeert te achterhalen wie de eigenaar van de auto is. Brandweerlieden zochten maandagavond met een warmtebeeldcamera in de omgeving naar de mogelijke bestuurder, maar vonden niemand.

De auto wordt weggetakeld en de eigenaar mag later op het bureau een verklaring af komen leggen. Het is niet duidelijk of de chauffeur gewond is geraakt en waarom hij of zij vertrok.