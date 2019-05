Bestuurscrisis Waalre: kan een wethouder aanblijven als zijn eigen partij uit de coalitie is gezet?

Kan een wethouder aanblijven als zijn eigen partij uit de coalitie is gezet? Om die vraag draait het in de Waalrese dorpspolitiek, waar zich die uitzonderlijke situatie nu voordoet.

In de raadszaal van Waalre zei de fractievoorzitter van GroenLinks dat de eigen wethouder van GroenLinks had moeten opstappen. Joke Beuger kreeg echter nul op het rekest. Wethouder Arno Uijlenhoet, lid van dezelfde partij, zei voldoende steun te voelen van de rest van de gemeenteraad om door te gaan in het lokale bestuur. ,,Ik heb een GroenLinks-signatuur, maar dat is wat mij betreft geen probleem.‘’

Deze unieke situatie is ontstaan door de gevonden oplossing voor de bestuurscrisis die twee maanden geleden uitbrak in Waalre. Uitkomst van die klucht in vele bedrijven was vorige week een doorstart van de oude coalitie, maar wel in afgeslankte vorm. De samenwerking ging van vijf naar drie partijen. GroenLinks werd, buiten medeweten van fractievoorzitter Beuger, uit de coalitie gezet. Uijlenhoet bleef echter in functie.

,,Staatsrechtelijk is het mogelijk, maar ik heb het nooit eerder meegemaakt’’, zegt Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Nijmeegse Radbouduniversiteit. ,,Het is vreemd om aan te blijven als de eigen partij uit de coalitie is gestapt.’’

De Waalrese dorpspolitiek stond de afgelopen maanden danig op zijn kop. De al jaren slechte verhoudingen zorgden ervoor dat in maart de vier wethouders verklaarden niet langer te kunnen werken met de coalitiepartijen. Na een lijmpoging zijn nu alleen nog VVD, CDA en Aalst-Waalre Belang (AWB) over in de raadscoalitie. Zowel Uijlenhoet als Lianne Smit zat voor de voormalig bondgenoten ZW14, GroenLinks en AWB in de raad; alleen die laatste partij blijft over.

De zittende wethouders willen het oude coalitieakkoord respecteren en uitvoeren. ,,Ik kan mijn verantwoordelijkheid als wethouder blijven nemen’’, zegt Smit. En Uijlenhoet: ,,In het coalitieakkoord zitten wat mij betreft genoeg groene en linkse punten. Nu twee partijen zijn afgevallen, zit ik logischerwijs namens AWB in het college. Maar vanuit mijn persoonlijke overtuigingen, die zijn gelinkt aan GroenLinks, kan ik mijn werk blijven doen.’’