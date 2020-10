Bestuurscrisis Waalre: Wethouders stappen ook op

WAALRE - De vier wethouders in Waalre leggen hun functie neer. Ze zeggen zich te realiseren dat ze nog onvoldoende draagvlak om door te kunnen gaan. De wethouders voeren hun taken uit totdat er een nieuw bestuur is aangesteld.

De wethouders - Arno Uijlenhoet, Loek Kruip, Lianne Smit en Alexander van Holstein - zegden in juli het vertrouwen op in burgemeester Jan Brenninkmeijer. De interne crisis kwam pas een maand later aan het licht. Brenninkmeijer werd door toenmalig commissaris van de Koning Wim van de Donk tijdelijk vervangen door Jan Boelhouwer, maar maakte woensdag zijn definitieve vertrek kenbaar.

‘Verschil van inzicht’

In een verklaring over hun vertrek zeggen de wethouders dat ze afgelopen maanden hebben geconstateerd dat er ‘een verschil van inzicht is met betrekking tot de bestuursstijl van de burgemeester’. En dat het ze in de huidige situatie niet lukt om in te staan voor een ‘modern en integer’ bestuur voor de gemeente Waalre.

De wethouders en Brenninkmeijer hebben tot nu toe nog niet volledig uit de doeken gedaan hoe de crisis is ontstaan. Maar volgens de wethouders weten alle betrokkenen in de Waalrese politiek al lang ‘precies wat er aan de hand is'. Ze willen verder geen toelichting geven. ‘Dit zou onnodig beschadigend werken voor alle betrokkenen’, melden ze in een persbericht.

