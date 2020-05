Bewoner gewond na woningoverval in Valkenswaard, twee verdachten aangehouden

Ouderen in Waalre krijgen voldoende hulp, maar roep om sociale contacten klinkt luider

1 mei WAALRE - Aan hulp voor oudere Waalrenaren is in deze crisistijd geen gebrek. Verschillende organisaties doen hun best vinger aan de pols te houden, er worden veel hulpinitiatieven opgetuigd en de eigen sociale netwerken blijken sterk. Dat zeggen verschillende partijen die zich in de gemeente Waalre op ouderen richten.