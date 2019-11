Bewoner kamp Waalre vecht sluiting schuur aan: 'heb niks te maken met drugsproductie’

De 44 jerrycans in zijn garage? ,,Daar koop ik petroleum mee in België, veel goedkoper dan bij de Praxis’’, zei Van der Wouw tijdens het kort geding in Den Bosch. Hij zei met het middel de kachels in zijn chalet aan de Broekweg te stoken. Ook voor de andere spullen in zijn schuur had hij een verklaring: de kunststofvaten heeft hij nodig om een onkruidverdelger te brouwen en de koolstoffilter gebruikt hij voor een shisha-lounga op eigen terrein.