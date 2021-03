Bewoners Gat van Waalre vrezen overlast door natuurcentrum, maar verplaatsen is te duur

Volgens de gemeentewoordvoerder was het aanvankelijk de bedoeling het centrum deels in de plas te bouwen. Maar dat kon niet, waardoor voor de locatie op de wal is gekozen. Een aantal bewoners van het appartementengebouw vindt die locatie buitengewoon ongeschikt. Zij vrezen veel overlast van de horeca in het centrum.

Ontmoedigen

Rechter en staatsraad Eric Helder zette wel wat vraagtekens bij het gebrek aan een geluidsonderzoek en het geringe aantal parkeerplaatsen. Hoewel de gemeente verwacht dat het natuurbelevingscentrum per jaar 50.000 bezoekers gaat trekken, denkt ze dat die bezoekers niet of nauwelijks met de auto zullen komen. ,,Ze zullen niet uit Groningen naar het natuurcentrum komen. Bovendien willen we juist graag dat mensen niet met de auto komen. Daarom hebben we niet te veel parkeerplaatsen aangelegd om het autogebruik te ontmoedigen. Als er straks toch parkeerchaos in de buurt dreigt, dan is er nog voldoende ruimte om meer parkeerplaatsen aan te leggen.’’