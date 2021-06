Bezwarencommissie tikt Valkenswaard op de vingers in kwestie-Daams: vergunning ten onrechte verleend

Auto over de kop en tegen boom op weg tussen Valkens­waard en Waalre

14:36 VALKENSWAARD/WAALRE - Op de Heikantstraat, de weg tussen Valkenswaard en Waalre, is woensdagochtend een automobilist over de kop geslagen. Zijn voertuig belandde tegen een boom. De weg was daarna een tijdje afgesloten in beide richtingen.