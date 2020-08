Bijna dodelijke overval Valkenswaard opgezet door 14-jarige

DEN BOSCH Politie is heel wat gewend, maar in mei knipperden er toch heel wat ogen op het bureau in Valkenswaard. Een overval , met bijna dodelijke afloop, lijkt te zijn opgezet door een (toen) 14-jarige knul.

Nog onderweg naar het alarm van een woningoverval met steekpartij hield de politie begin mei diep in de nacht een scootertje aan. Het was niet echt in de buurt van de overval, maar nog midden in de coronatijd was een scooter, met twee jongens, niet echt logisch. Gevraagd wat ze daar deden kwam er ook geen duidelijk antwoord. Een agent zag dat de bijrijder moeilijk heen en weer zat te schuiven. Dat kwam omdat hij een feestmasker probeerde te verstoppen onder zijn billen. En die overval was gepleegd door gemaskerden.

De overval was op een woning, het slachtoffer werd bedreigd door drie gemaskerden in donkere kleren. Ze hadden alledrie een mes bij zich en toen het slachtoffer niet onmiddellijk met een buit kwam, kreeg hij een steek in zijn bovenarm. Die was, zo zei officier van justitie Wineke Wichern maandagochtend in de Bossche rechtbank, levensbedreigend: het mes raakte een slagader. Zij gaat dan ook uit van een poging tot doodslag, al is nu nog niet echt duidelijk wie van de drie heeft gestoken.

Donekere trainingspakken

Bewijzen zijn er wel. De bijrijder van de scooter, Andy G. (23, Helmond) had een rugzak om en daarin zaten meer maskers, messen en twee donkere trainingspakken. De laatsten waren binnenstebuiten gekeerd, “Alsof de dragers zich snel hadden verkleed”, zei Wichern. Daarom was ze ook niet onder de indruk van de verdediging van de bestuurder, Kevin P. (18, Valkenswaard) die lichte kleren aanhad. Hij beriep zich verder op zijn zwijgrecht. Maar zijn telefoon stond in de vliegtuigstand, waardoor hij geen signalen afgeeft die de politie later kan terugzoeken. En dat zei Wichern al veel.

Bijrijder Andy had wel grotendeels bekend. Hij was bij de overval, zo gaf hij toe, maar hij zei niet wie er had gestoken, of wie de andere twee waren. Maar aangezien hij kort daarop was gepakt met Kevin lag diens betrokkenheid voor de hand.

Diefstal van hennep

De derde verdachte, een nu net 15 jaar geworden jongen uit Valkenswaard, werd opgepakt na onderzoek van de telefoons van Kevin en Andy. Hoe het zit willen officier noch advocaat nu zeggen, maar er is alle reden te vermoeden dat juist de jongste het brein was achter de overval. Ook wil niemand zeggen waarom deze woning was uitgekozen. Maar op de verdenking staat ook diefstal van een zakje hennep, dus drugs spelen een rol.

Advocaat Jeroen van de Velde probeerde zijn cliënten vrij te krijgen uit voorarrest. Andy wil in therapie en Kevin kan in september naar school. De rechtbank vond dat geen reden om hen vrij te laten gezien de ernst van de verdenking. Ze ging dus mee met Wichern die vroeg die verzoeken af te wijzen.