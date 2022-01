Bijna schoot de politie een verwarde Valkenswaarder dood, de rechtbank denkt na over hulp voor de man

Kringloop de Kempen heeft nu ook een winkel in Eersel

EERSEL - Eersel is een kringloopwinkel rijker. Wethouder Eric Beex van duurzaamheid en milieu verrichte maandag de officiële opening. Het is de nieuwste vestiging van Kringloop de Kempen, die al winkels heeft in Veldhoven, Bergeijk en Waalre. In het voormalige Aldi-pand aan de Lindestraat 49 is volop plek voor Eerselse ‘gunners’ en ‘ontdekkers’.

18 januari