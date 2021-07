Bijzondere dagbesteding in Valkenswaard groeit door: 'Maar groter willen we niet worden’

VALKENSWAARD - Bij een dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie denk je niet meteen aan een tweekapper in een rustige woonstraat. Toch is dat precies de plek waar de Wenshof in Valkenswaard die kwetsbare doelgroep nu al bijna vier jaar geborgenheid biedt. Om aan de groeiende vraag te voldoen, is het initiatief nu uitgebreid.

Oprichtster Wendy Boere zag de wachtlijst voor een plek in de Wenshof de afgelopen jaren almaar groeien. ,,De coronacrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan, maar los daarvan is ook Valkenswaard flink aan het vergrijzen", vertelt de Valkenswaardse. Eind 2017 begon ze - met ruim 20 jaar ervaring in de reguliere ouderenzorg - in het bijgebouw achter haar woning aan de Lindestraat met een eigen dagbesteding.

Quote Er zijn mensen die bijvoor­beeld niet van dieren houden, die niks met het landelijke hebben. Wendy Boere, eigenares dagbesteding de Wenshof

,,Het plan was er al jaren. Ik zag in de praktijk dat niet iedere oudere zich per definitie thuisvoelt in een instelling, een dagbesteding met vaak een strakke, moderne inrichting. En een zorgboerderij is prachtig, maar ook niet voor iedereen", vertelt Boere. ,,Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet van dieren houden, die niks met het landelijke hebben.”

Ouderwets

In de dagbestedingsruimten van de Wenshof - nu drie in totaal - dan ook niets van dit alles. De ruimten zijn ingericht als huiskamers die ‘ouderwets‘ zijn aangekleed, met oude foto's, schilderijen en andere ‘dingen van vroeger'. De twee nieuwe groepen hebben een plek gekregen op de begane grond van de tweekapper, die in een voor- en achterkamer is verdeeld.

Om de uitbreiding mogelijk te maken, moest de oorspronkelijke woonbestemming van de tweekapper worden veranderd in een ‘maatschappelijke’ bestemming. De gemeente heeft aan die wijziging meegewerkt, vooralsnog voor een periode van vier jaar. Toch is niet iedereen even blij met de uitbreiding: de buren maakten bezwaar tegen de verleende vergunning.

Overlast door sjoelen

Ze vinden dat met de uitbreiding ook de geluidsoverlast is toegenomen, bijvoorbeeld als de ouderen bij mooi weer in de (diepe) achtertuin zitten en ze door medewerkers worden aangemoedigd bij een activiteit als sjoelen. ,,Daar proberen we nu zoveel mogelijk rekening mee te houden", vertelt Boere. ,,Als we buiten zitten, doen we geen luidruchtige activiteiten meer.”

De buren hebben ook zorgen over het verkeer in de Lindestraat, dat met de uitbreiding alleen maar zou toenemen. Volgens de bezwarencommissie, die zich inmiddels over de klachten heeft gebogen, leidt de uitbreiding echter niet tot een ‘onaanvaardbare toename van de parkeerdruk'. De commissie stelt wel dat op de Wenshof niet meer dan vijftien cliënten tegelijk aanwezig mogen zijn, ‘ter bescherming van het goede woon- en leefklimaat'.

Negatieve energie

Met dat maximum kan Boere prima leven. ,,Groter willen we ook niet worden, dan kunnen we de mensen niet meer de aandacht geven die ze verdienen.” De Valkenswaardse, die vanwege de uitbreiding met haar gezin elders is gaan wonen, zou het jammer vinden als er nu een lange juridische strijd ontstaat. ,,Dat vergt alleen maar negatieve energie.” Volgende maand is er een open dag voor belangstellenden en dus ook buurtbewoners. ,,We laten graag zien hoe het er hier aan toegaat.”