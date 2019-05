Bloemcorso-ontwerpprijs voor 'Lichtjesroutje’ van buurtschap Crescendo

VALKENSWAARD - Op de Statie in Valkenswaard werden gisteren de ontwerpen van de bloemencorso-buurtschappen gepresenteerd tijdens Valkenswaard in Hemelse Sferen. Het thema van het bloemencorso dit jaar is ‘Bravo! Brabant’.