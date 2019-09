Bloemencorso Valkenswaard gaat op de internationale toer: ‘Come to the flowerparade!’

Het zal voor de omroeper van het aanstaande bloemencorso in Valkenswaard nog een hele uitdaging worden om alle wagens in de parade van Nederlands én Engels commentaar te voorzien. Het thema ‘Bravo Brabant! 75 jaar vrijheid’ is nog niet al te moeilijk uit te leggen aan buitenlanders. Maar de creatieve ontwerpen van de veertien buurtschappen zullen de speaker al meer hoofdbrekens kosten. Want hoe vertaal je ‘Kermis met de zachte Gay’ van buurtschap Wilhelmina of ‘Leven in de brouwerij’ van Oud Dommelen?