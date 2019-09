Bloemencorso Valkenswaard: Kerkakkers zint op eerherstel

Uit op revanche en eerherstel. Niets meer of minder staat er op het spel voor de corsobuurtschap Kerkakkers. Momenteel worden de laatste loodjes gelegd aan de wagen die komende zondag hoge ogen moet gooien tijdens het Bloemencorso in Valkenswaard. Tijdens de vorige editie mondde de deelname van Kerkakkers uit in een deceptie. Vlak voor de deelname aan de dahliaparade stortte een deel van de corsowagen in. Einde oefening. ,,Dit laten we niet nog een keer gebeuren."

Afsluiten

,,Mensen vragen me nu nog steeds of ik er inmiddels overheen ben", zegt Edwin van den Eijnden, voorzitter van corsogroep De Kerkakkers. ,,Dat ben ik nog steeds niet. Pas als we zondag gestart en gefinisht zijn, kan ik het hoofdstuk afsluiten, eerder niet."

De preses weet ook dat de druk nu extra groot is. ,,Daar lopen we niet voor weg. Met man en macht zijn we bezig om er iets moois van te maken. Er weer bijzijn, meedoen zoals altijd, dáár gaat het nu om. Mochten we in de prijzen vallen, dan is dat de kers op de taart."

In de opvallende groene tent aan de Dr. Schaepmanstraat in Valkenswaard wordt door een groepje bouwers gestaag gewerkt aan wat de troefkaart voor Kerkakkers moet worden. Thema: 'Brabant Herrijst - een fenix uit de as.' Met de wagen wil het buurtschap de economische veerkracht verbeelden die de regio Eindhoven heeft gekenmerkt in de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Met iconische gebouwen als de kubuswoningen in Helmond en het Evoluon in Eindhoven, tot technologische uitvindingen als de cd en het pientere pookje van DAF. ,,En ja, het is een knipoog naar de sof van de vorige editie", zegt wagenontwerper Dave Schaeken. ,,Ook wij hebben ons moeten herpakken."

Op schema

Voordat de wagen van de Kerkakkers de weg op kan, wacht er nog flink wat werk. De contouren van de creatie van het buurtschap zijn duidelijk zichtbaar, maar komen nog lang niet in de buurt van de plaatjes die Schaeken in zijn ontwerpmap heeft staan. ,,We liggen op schema", stelt Van den Eijnden vast. ,,In de laatste week is het altijd hectisch, maar worden er bergen verzet." Bouwdagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn dan ook geen uitzonderingen. ,,En ter afsluiting nemen we steevast een pilske, zo zijn we dan ook weer."