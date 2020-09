Bloemensculpturen brengen het corsogevoel naar Valkenswaard: ‘Zoiets moois creëren voor slechts enkele dagen’

Met twaalf bloemenobjecten hebben de corsobuurtschappen Valkenswaard in beeld gebracht. De Markt is op deze wijze in het tweede weekend van september toch nog volop in dahliapracht gezet. De bloemensculpturen zijn tot en met woensdag te bezichtigen.

Voor Henk Visbeek en zijn Duitse partner Carmen Rossius, samen woonachtig in Hannover, was de corso-expositie heel speciaal. Ze waren immers in Valkenswaard om van daaruit de route van Market Garden te volgen naar Arnhem. Hobbyfotografe Rossius werd getroffen door de bloemenpracht op de Markt en drong direct aan op een kort bezoekje. Toen het stel vervolgens de relatie vernam van het Valkenswaardse bloemencorso met de bevrijding op 17 september 1944 - het begin van Market Garden - kreeg de rondgang over het marktplein een extra dimensie. ,,Qua vormgeving en kleur zijn het bijzondere objecten. De moeite waard er een fotoreportage van te maken. En vooral ook om zo, met veel kleur en fleur, onze historische tocht langs de Market Garden-plaatsen te beginnen .”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Valkenswaard ED2020 6290 Tentoonstelling buurtschappen Bloemencorso op de markt van Valkenswaard © Rene Manders/DCI Media

Thema

Op zaterdag, de openingsdag, genoten tal van bezoekers van de bijzondere objecten. Het thema van de minitentoonstelling was ‘Valkenswaard in bloemen’. De veelzijdigheid van het dorp weergegeven met de bijzondere effecten van de dahlia.

Buurtschap Hazestraat benadrukte nog eens dat Valkenswaard eeuwenlang een belangrijk centrum was binnen de Valkerij. Oud-Dommelen bracht een ode aan het dorp en Dommeldal bracht de bezoekers een ‘Groet uit Dommelen’. Het corsobuurtschap Leenderweg bracht de Valkenswaardse natuurgebieden mooi in beeld: fietsen over de Malpie, kanoën op de Dommel en wandelen door de Staasbossen. De groep ‘Handen Ineen’, mensen met een verstandelijke beperking, gaven met hun kunstwerk de algemene corsogevoelens weer. Kleurrijke hartjes waarbij de neerdwarrelende dahliabloemblaadjes opgevangen werden in bekers. Met als motto: ‘Duizenden (corso)harten huilen tranen als neervallende bloemblaadjes'.

Reuring

Willy van Duren, uitbater van het eetcafé Le Troubadour, bracht zijn terras op orde. ,,Gelukkig weer wat reuring op de Markt. En hopelijk niet het laatste dit jaar.” De stoere Harley Davidson-rijders Gert Jan van den Berk en Hendry van den Broek uit Erp hadden even de lunch gebruikt op de Markt. De motivatie van de corsomensen trof hen: ,,Zoiets moois creëren en dat voor slechts enkele dagen.”

Ook Valkenswaardenaar Egbert Buiter was onder de indruk van de inzet van de buurtschappen. “De kracht van de gemeenschap. De corsofanaten hebben, hoe klein ook, een prestatie van formaat geleverd. Dit gevoel vasthouden naar een echt nieuw corsojaar.”

Tegelijk met deze expositie is gestart de fototentoonstelling ‘Valkenswaard in beeld’. Tot 11 oktober gratis te bezichtigen in het Van Best Park.