Boek over het noodlot dat Karin Bakermans trof: ‘We noemen het een CVA’tje’

WAALRE - Karin Bakermans uit Waalre kreeg in de zomer van 2019 een herseninfarct en de gevolgen daarvan zijn verstrekkend. Auteur Willem Wilbrink tekende Karins verhaal op in een boek dat vorige week werd gepresenteerd en uitgereikt aan familie en vrienden.

Bakermans was als makelaar actief in de particuliere huizenmarkt en leidde daarnaast een druk sociaal leven. Tijdens een gezinsvakantie in Italië kreeg zij plots uitvalverschijnselen, waarna een Cerebro Vasculair Accident (CVA) werd geconstateerd: een ongeluk in de bloedvaten, waardoor hersenweefsel tijdelijk geen zuurstof krijgt.

Quote Mijn leven was weg. Mijn werk, mijn hobby’s, mijn autonomie en mijn zelfstan­dig­heid. Ik kan niets meer alleen en dat besef was killing Karin Bakermans

Na een ziekenhuisopname en daarna een klinische revalidatieperiode van zes maanden bleken er blijvende beperkingen: tweederde deel van de rechterhersenhelft is aangetast en er is uitval aan de linkerzijde van het lichaam. Dat haar leven nooit meer zou worden zoals het was, sloeg bij Bakermans in als een bom en ze kon het niet verkroppen. „Mijn leven was weg. Mijn werk, mijn hobby’s, mijn autonomie en mijn zelfstandigheid. Ik kan niets meer alleen en dat besef was killing.”

Belangrijk om te weten wie zij was voor dat infarct

In de gesprekken met Wilbrink, met wie de vriendschap ruim dertig jaar teruggaat, was niet alleen de impact van het infarct onderwerp van gesprek. Ook de invloed van (de effecten van) opvoeding, sociale omgeving en de daarmee samenhangende persoonlijkheidsontwikkeling kwamen aan bod. Om te begrijpen wie Karin Bakermans nú is, is het belangrijk om te weten wie zij wás voordat zij door het infarct werd getroffen. In het 116 pagina’s tellende boek wordt een beeld geschetst van Karins kinderjaren, haar tiener- en studententijd en van de relatie met echtgenoot Paul, familie, vrienden en de speciale band die zij heeft met haar identieke tweelingzus.

Quote Uit de vele aangrijpen­de details is af te leiden hoe het ongeveer moet zijn wanneer je de regie over je eigen leven kwijtraakt

Schrijver Willem Wilbrink, die in 2017 ook het kleurrijke leven van de oprichter van de Vespo Groep, Joop Veelenturf, optekende vond het ontroerend om tijdens het schrijven van ‘We noemen het een CVA’tje’ deel uit te maken van Bakermans’ verwerkingsproces. Bleek het boek voor haar van grote therapeutische waarde, voor hem was het zaak om woorden op papier te zetten die precies de juiste waren. „Om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven moest ik deze zorgvuldig kiezen, want Karin was vaak heel boos. Boos op wat haar is overkomen en boos op de mensen die haar hielpen te leren omgaan met haar beperkingen. ”

Desillusies en verdriet

Het revalidatietraject verliep moeizaam en was voor Bakermans een aaneenschakeling van desillusies en verdriet. Uit de vele aangrijpende details, waarbij je als lezer de wanhoop bijna lijfelijk voelt, is af te leiden hoe het ongeveer moet zijn wanneer je de regie over je eigen leven kwijtraakt.

Als ervaringsdeskundige heeft Bakermans haar verhaal gedaan. In eerste instantie voor mensen die hetzelfde is overkomen en in de tweede plaats voor familie en vrienden, opdat zij haar beter begrijpen. De uitspraak van een arts met weinig invoelingsvermogen, die het niet zoveel leek uit te maken wat Karin Bakermans was overkomen, werd de titel van het boek.