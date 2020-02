Boek over Waalres familieleven tijdens de oorlog

Jan en Jacoba Bijnen woonden in die tijd met hun vijf kinderen (Riek, Jo, Mieke, Jacoba en Paul) in de Stationstraat, de tegenwoordige Willibrorduslaan. Het was geen doorsnee gezin, volgens Vaessen. ,,Jan Bijnen was bekend in het dorp. Hij begint als fotograaf in de Oude Toren en laat prentbriefkaarten van bezienswaardigheden in de omgeving drukken. Tijdens de grote mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog verkoopt hij die, vooral aan de in de buurt gelegerde soldaten. In 1918 start Jan met de winkel aan de Station­straat. Hij is erg actief in het verenigingsleven en bij het gezin thuis is het een zoete inval. Iedereen is er welkom.’’ De twintigjarige Paul wordt in januari 1940 opgeroepen voor dienst en onderhoudt briefcontact met het bezorgde thuisfront. Wanneer hij in mei met groot verlof wordt gestuurd (10 mei breekt de oorlog in Nederland uit) correspondeert hij juist veel met zijn maten uit het leger.