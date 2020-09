Boelhouwer spreekt voor het eerst in raad Waalre: ‘hij brengt flink wat daadkracht mee’

Jan Boelhouwer sprak dinsdagavond voor het eerst in de gemeenteraad van Waalre. De waarnemend burgemeester lachte en maakte grapjes. Maar hij weet inmiddels dat hij aan een taaie klus is begonnen.

,,Weet je wat nou zo mooi is?’’, zegt waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer tegen de raad. ,,Als je hier in Waalre ook maar 30 centimeter graaft, heb je al de kans dat je op historie of monumenten stuit.’’

Het is de binnenkomer van Boelhouwer, sinds een week waarnemend burgemeester van Waalre. Hij spreekt dinsdagavond over de samenwerking die Waalre heeft met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Kennelijk heeft hij een passie voor archeologie.

Het is haast verfrissend dat iemand uit de Waalrese politiek - na maanden van ruzie en bestuurlijke gedonder - met een vrolijk gezichtsuitdrukking over het dorp spreekt. De voorzitter van de vergadering had zich nog even zorgen gemaakt of Boelhouwer zich wel voldoende had kunnen voorbereiden. Zijn antwoord: ,,Natuurlijk. Anders was ik hier niet gaan zitten.’’

Boelhouwer moet de komende tijd orde op zaken stellen in het Waalrese bestuur, waar haat en nijd de boventoon voeren. De ervaren bestuurder vervangt in ieder geval voorlopig de gewezen Jan Brenninkmeijer. Hij gaat eerst onderzoeken wat er precies speelt in Waalre, daarna moet hij met aanbevelingen en oplossingen komen. Dinsdagavond is het de eerste keer dat hij deelneemt aan een vergadering.

Door de coronamaatregelen mag hij tijdens het eerste deel niet plaatsnemen in de zaal, maar van bovenaf kan hij door een groot raam alles goed volgen. Op een grote stoel luistert hij aandachtig, pakt zijn telefoon en iPad bij de hand, lacht en vouwt zijn voeten over elkaar.

Hij ziet dat de vergadering redelijk rustig verloopt. Alhoewel er nog even wat discussie ontstaat over het werk van raadslid. Een deel van de raad vindt dat collega’s te vaak op de stoel van wethouders willen zitten. Boelhouwer schrijft het allemaal op in zijn zwarte schrift.

Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen, zegt Boelhouwer naderhand. Hij heeft de komende twee weken minstens 40 gesprekken van een uur gepland. ,,Ik praat met iedereen: fractievoorzitters, wethouders, ambtenaren, Brenninkmeijer, burgers en bedrijven. Dan hoop ik snel een beeld te krijgen.’’

Maar, zo vertelt hij, er is wel ‘wat aan de hand in Waalre’. Hij heeft het ondermeer over de emoties onder de bevolking na het wegsturen van Brenninkmeijer. ,,Er komt veel los. Ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen: wat gebeurt daar toch allemaal? Zitten die mensen er wel voor ons?’’

Hij wil er ook zijn voor het personeel van de gemeente. ,,We moeten zorgen dat zij gemotiveerd blijven. Als burgemeester wil ik er voor hun zijn. Door alles wat er nu gebeurt, krijgen zij veel op hun bordje.’’

Het zijn zalvende woorden, die horen bij zijn rol als waarnemend burgemeester om het gemeentebestuur in Waalre weer op te lappen. Of er al sprake is van een Boelhouwer-effect?

Volgens de raadsleden was het nog te vroeg om daarover te oordelen. ,,Hij maakt in ieder geval een ontspannen indruk op me’’, aldus fractievoorzitter Jo Claessen van AWB. Hij had ook de cv van Boelhouwer bestudeerd, waarop onder meer de functies als Tweede-Kamerlid, provinciebestuurder en burgemeester te zien staan. ,,Hij brengt flink wat daadkracht mee. Dat spreekt me aan.’’