Boer als ondernemer én buur; challenge helpt melkveehouders bij toekomstplannen

‘Waalre moet beter communice­ren met inwoners die melding maken over openbare ruimte’

14 april WAALRE - De gemeente Waalre moet beter communiceren met inwoners die een melding doen over de openbare ruimte. Vaak worden inwoners met een vraag of verzoek over bijvoorbeeld losse stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of afvalinzameling onvoldoende geïnformeerd over de afhandeling van hun melding. Dat blijkt uit een rapport van de rekenkamercommissie.