Boer en natuur werken samen in Waalre; ‘Ik hoop dat niet veel mensen dit ontdekken’

Een lange lindelaan, een boomgaard, wilde bloemen langs de weilanden en een kikkerpoel: de omgeving van de Mosbroekseweg in het buitengebied van Waalre is weer een stukje natuur rijker.

Het is een samenwerkingsproject tussen aan de ene kant melkveehouder Peter van den Broek en aan de andere kant partijen als het Brabants Landschap, de natuurwerkgroep van het IVN en de gemeente. Financiering gebeurt vanuit de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA).

,,Aanleiding was de kavelruil die hier in de Dommelvallei een paar jaar geleden gestart is", vertelt Van den Broek. ,,Het inrichtingsplan was een onderdeel van het uiteindelijke akkoord." Waarom hij meedoet? ,,In een tijd dat onze sector onder druk staat, is het fijn om ook een positieve kant te laten zien. Daarbij, het is fijn als het er netjes uitziet. We hebben hier ook het kinderdagverblijf en krijgen nu al veel positieve reacties van ouders."

Natuurlijke veekering

In de authentieke hoogstamboomgaard staan appels, peren, pruimen en kersen. Koeien 'maaien' straks het gras tussen de bomen. Rondom is een zogenaamde knip- en scheerhaag geplant. Vroeger - voor de stroomdraden hun intrede deden - diende dit als natuurlijke veekering.

De gegraven poel is bedoeld voor amfibieën. Ben Putman van de natuurwerkgroep: ,,Soms komt er vis in, doordat vogels hun buit laten vallen of omdat mensen hier hun aquariumvissen loslaten. Om dit tegen te gaan moet de poel elke 4 à 5 jaar een keer droogvallen."

Inzicht

Het IVN blijft nauw betrokken bij het project: ,,We zullen hier monitoren en zetten alles in het systeem. Zo krijgen we inzicht in wat het allemaal oplevert." De passerende wandelaar die even neerstrijkt aan de kersverse picknicktafel is alvast enthousiast: ,,Ik maak elke dag een rondje en dit is een geweldige plek", klinkt het opgetogen. Met een knipoog: ,,Ik hoop dat niet veel mensen dit ontdekken."

Aan de andere kant van de boerderij sieren jonge lindes de toegangsweg vanuit het dorp. Ook daar zit een gedachte achter volgens Van den Broek: ,,Lindes passen in het traditionele boerenlandschap. En ze trekken veel bijen aan, wat goed is voor de biodiversiteit."

Vrijblijvend is het project niet: Van den Broek heeft zich voor zes jaar gecommitteerd en is verantwoordelijk voor het onderhoud. En daarna? ,,De intentie is dat het blijvend wordt.”