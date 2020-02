Boerderij De Pracht in Aalst maakt plaats voor sociale woningen

Met omwonenden is nog niet gesproken, maar ze zullen volgens de wethouder nadrukkelijk worden betrokken bij de ontwikkelingen. Daarvoor wordt een participatietraject opgetuigd. In de bouwplannen zal ook rekening worden gehouden met het aangrenzende gebied De Pracht. Dat hoopt de gemeente ooit te herontwikkelen. Het gebied bestaat naast de boerderij uit de sporthal, het gemeenschapshuis, de trinitykerk, Paramount Fitness en het parkeerterrein. ,,De ontwikkeling in het plangebiedje moet ook op de langere termijn in de omgeving passen.”

Boerderij behouden: onbetaalbaar

De gemeente had Thuis gevraagd of ze een plan kan ontwikkelen waarmee de boerderij - die geen monumentale status heeft - kon worden behouden. Dat is niet realistisch volgens de woningcorporatie. Er zou in het pand plek zijn voor vier zelfstandige wooneenheden. Maar die zouden relatief een groot deel van het perceeloppervlak in beslag nemen en daarmee niet passen binnen de normen van Thuis voor sociale woningen. De staat van het sanitair en de keuken is zo slecht dat alles aan vervanging toe is. Voor die vier appartementen zouden vier aparte ingangen nodig zijn in een van de lange zijdes van het pand. Daarnaast zouden ramen aangebracht moeten worden in de gevels om te zorgen voor voldoende daglicht. Door die ingrepen zou veel van het authentieke aangezicht alsnog verdwijnen. Ook het verduurzamen van de verre van energiezuinige boerderij zou een flinke renovatie vergen. Kortom: de boerderij opnemen in de ontwikkeling zou het plan financieel onhaalbaar maken, aldus Thuis.