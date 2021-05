Boerderij gaat plat voor bouwplan, maar beuken blijven

Geheel oogt als een langgevelboerderij

24 meter hoog

Aan de westkant van de huidige boerderij staan twee beuken. Beide bomen dateren van 1885 en staan nu in de verharding. Ze hebben allebei een doorsnede van tachtig centimeter en zijn 24 meter hoog. In de ogen van de gemeente behoren ze beide tot de categorie ‘waardevolle’ bomen, daarom zijn ze ook opgenomen in de lijst met bijzondere bomen. De beuken staan nu heel dicht bij de bebouwing. In de brief aan de gemeenteraad geeft het college aan dat de ontwikkelaar een onderzoek heeft laten uitvoeren door een bomenexpert. Die concludeerde dat nieuwbouw geen probleem is voor de bomen, maar dat het erg fijn zou zijn als de bomen meer ruimte krijgen. Daarmee is rekening gehouden in het ontwerp voor de nieuwbouw door het bouwvlak iets op te schuiven, zodat de waardevolle bomen straks in de tuin van het meest westelijk woonhuis staan.