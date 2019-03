Boerderij plat; twee bouwkavels naast De Weitens in Dommelen

Tijdens de commissievergadering donderdag vonden enkele raadsleden dat de taxatie van de grond wat tegenviel. Volgens het college zijn de komst van de Westparallel en de tunnelbak die wellicht aangelegd wordt in de Mgr. Smetsstraat van nadelige invloed geweest. Wethouder Theo Geldens had ook een hogere inschatting verwacht. ,,De taxateur heeft bij zijn taxatie met beide zaken rekening gehouden. Maar de marge vinden we gewoon te groot. Dat ging ons te ver. We zijn daar niet in meegegaan.’’