Boeren bezoeken met ruim dertig trekkers raadsvergadering in Valkenswaard

Na de vergadering vertrokken de boeren richting de Markt. De politie was bij het protest aanwezig. Zo rond 21.30 uur besloten de boeren weer richting huis te gaan.

Hooibalen op Brabantse snelwegen

Het is het is het zoveelste boerenprotest deze week. Maandag blokkeerden boeren meerdere Brabantse snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zo ontstond er op de A67 bij Liessel een kilometerslange file door een blokkade. Zo’n veertig boeren legden hooibalen op de weg. Na flink onderhandelen tussen agenten en boeren ging de A67 tegen het einde van de dag weer open.

Een van de andere plaatsen waar veel boeren zich verzamelden met trekkers en andere voertuigen was op de A50 bij Schaijk. Vanuit daar gingen zo’n 25 trekkers op pad. Ook op de A2 bij Best werd het verkeer met hooibalen stilgezet.

In gesprek met gedeputeerde bij Provinciehuis

Dinsdag stonden er zo’n 80 boeren met hun tractor bij het Provinciehuis in Den Bosch, aldus de politie. Verschillende boeren gingen in gesprek met gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA). Zij beheert de portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart in Brabant.

Lemkes liet weten dat ze zich hier voor de Bossche bestuurstoren niet geïntimideerd voelt. ,,In Brabant intimideren we niet, ik heb nog alle vertrouwen dat we er met elkaar uitkomen.” Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever was dinsdag bij de protestactie: ,,Ze heeft totaal geen gevoel wat er leeft in haar achterban en doet precies wat haar vanuit Den Haag opgedragen wordt.’’

Maandag ‘Nederland platleggen’

Boeren worden op sociale media opgeroepen maandag heel Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders, het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar houd het netjes’, is te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand.

De boeren roepen op onder meer Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland te blokkeren.

