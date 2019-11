Boeren verdenken dierenactivisten van vernielingen in Waalre

Video Scholieren zijn verpleeg­kun­di­ge voor een dag: ‘Zal ik hem het kotsbakje geven?’

8 november VELDHOVEN - Zo’n 100 vmbo-scholieren mochten vrijdag even ervaren hoe het is verpleegkundige te zijn in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. ,,Zal ik hem wat water geven? Of het kotsbakje”