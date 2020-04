Boete voor wandelaars en mountainbikers in afgesloten deel natuurgebied Valkenhorst

Onder meer vogelsoorten als de roerdomp en de blauwborst houden zich schuil in het gebied. Brabants Landschap gaat extra prioriteit geven aan handhaving in het gebied, zo laat boswachter Mari de Bijl weten. ,,We hebben bij de Visvijvers een openbare wandelroute en een uitkijktoren, zodat mensen een deel van het gebied toch kunnen beleven. Maar de laatste tijd werd het een beetje te gek met mensen die toch in het afgesloten gedeelte komen. Dat er nu bij een handhavingsactie meteen negen mensen worden bekeurd, is een teken aan de wand.”