Borkel bakt deze keer koekjes in plaats van taarten

BORKEL EN SCHAFT - ‘Heel Borkel Bakt 2.0 – Geluk zit in een klein koekje’. De naam van de tweede editie van Heel Borkel Bakt belooft al veel. Op zaterdag 29 januari moeten de ovens gaan draaien voor koekjes in plaats van taarten.

Na een eerste succesvolle editie van ‘Heel Borkel Bakt’ in november 2020 besloten de dorpsondersteuners Riny Goossens, Mariëlle Schellekens en Lisette Sprengers dat het tijd was voor een nieuwe editie. „De eerste editie is heel erg goed ontvangen. Iedereen was heel enthousiast, dus het zou zonde zijn als we dit succes niet nog eens herhalen”, vertelt Goossens.

„We hebben het deze keer wat laagdrempeliger ingestoken. De vorige keer daagden we iedereen uit om een taart te bakken, maar nu gaan we voor de koekjes.” Net zoals tijdens de vorige editie is het doel om mensen te blijven verbinden in de coronatijd. „Er valt nu natuurlijk voor alle ouderen, maar ook voor de jongeren in ons dorp, heel veel weg. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om iets voor elkaar te doen.”

De deelnemers kunnen, na aanmelding, een goodiebag ophalen bij de kiosk in Borkel, met daarin een recept, meel en een bakvorm. „Daarna is het natuurlijk de bedoeling dat iedereen gezellig aan de bak gaat en de koekjes gaat versieren.” De koekjes worden daarna rondgebracht. „Men mag zelf iemand kiezen waar de koekjes naartoe gaan, maar ook wij hebben een lijstje met namen die zeker blij zullen zijn met een paar lekkere koekjes”, legt Goossens uit. „Vorige keer hadden we ruim honderd deelnemers, van moeders met kinderen tot meer ‘belegen’ mensen, dus daar gaan we nu weer voor.”