Borkel en Schaft maakt zich zorgen over verkeersdrukte

BORKEL - In Borkel en Schaft bestaan grote twijfels over de toekomstige verkeersveiligheid in en om het dorp. De komst van de nieuwe N69 westelijk om Valkenswaard roept veel vragen op. Het gaat dan vooral over het mogelijk toenemende sluipverkeer over de Dorpsstraat en de Pee­dijk.

Deze en andere onderwerpen kwamen maandagavond aan de orde op een informatieavond van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft. Met ongeveer tweehonderd belangstellenden was de informatie-avond in Dorpshuis D’n Teut zeer drukbezocht. Samen met Plattelandsvereniging Boven-Dommel en ZLTO Groote Heide én met deskundigen van de provincie en gemeente werden de ontwikkelingen in het buitengebied tegen het licht gehouden.

Aan de orde kwamen onder meer opwekking duurzame energie, het Masterplan Dommelland, het bestemmingsplan buitengebied én ontsluiting en doorgaand verkeer in Borkel en Schaft. Deze subthema’s kwamen uitgebreid ter sprake in afzonderlijke discussiegroepen. Vooral het laatste aspect, ontsluiting en doorgaand verkeer, trok enorm veel belangstelling. Met als meest prangende vragen: wat zijn de gevolgen van de aanleg van de westparallel en wat gaat er daardoor veranderen in het dorp?

Een belangrijk onderdeel bij het beantwoorden van deze vragen vormt het pakket nulplusmaatregelen. De vele extra verkeersvoorzieningen in de hele regio die er voor moeten zorgen dat de doorstroming op de lokale wegen verbeterd wordt en dat het sluipverkeer wordt tegengegaan, ook op de wegen in Borkel en Schaft. Het werd snel duidelijk dat velen in Borkel en Schaft vrezen dat het verkeer uit de richting Hamont en Achel straks de dorpswegen gaat gebruiken om via de Luikerweg naar de westparallel richting de snelwegen A67 en A2 te gaan

Drempels

Dit doemscenario wordt mede ingegeven door de nulplusmaatregel dat het gebied Maastrichterweg een verblijfsgebied wordt. En ook een 60-km-weg. ,,Dan rijdt niemand meer van Achel naar de Zuidelijke Randweg in Valkenswaard om vervolgens via de Luikerweg en Lage Heideweg op de nieuwe N69 te komen. Die pakken de Dorpsstraat of Peedijk”, bitste één van de bezoekers.