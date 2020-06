Borkel en Schaft strijdt voor behoud van basisschool

Volgens onderwijswethouder Mieke Theus (PvdA) is de gemeente de kartrekker bij het vinden van een oplossing. Daarbij zoekt ze de samenwerking met het Dorpsinitiatief, de werkgroep school en de medezeggenschapsraad. Verschillende scenario's worden bekeken. Denk aan een overname door een ander schoolbestuur, een fusie van twee besturen, een nevenvestiging maken of voortzetting in de vorm van een coöperatie.

Voor kerst duidelijkheid

Deze maand nog wordt een bureau in de arm genomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Dat zal in juli, augustus en september worden uitgevoerd, in oktober moeten de resultaten bekend zijn. Het is de bedoeling dat ouders van (toekomstige) leerlingen voor kerst duidelijkheid hebben over de school.

De basisschool met 52 leerlingen wordt beschouwd als een van de belangrijkste voorzieningen in het kleine Valkenswaardse kerkdorp. Scholenkoepel Skozok maakte twee weken geleden bekend dat de Sint Servatius na de zomer van 2021 niet in de huidige vorm verder gaat. De organisatie put al jaren uit de eigen middelen om de school in stand te houden, maar acht dat voor de toekomst niet langer houdbaar.

Kans op groei

Hij ziet zelfs kans voor groei. ,,De bereikbaarheid wordt een stuk beter als de Westparallel (nieuwe N69, red.) er ligt. Dan ben je vanuit hier in een vloek en een zucht op de High Tech Campus of bij ASML. En we denken dat we ook weer een slinger kunnen geven aan de woningbouw." Daarnaast zou de school haar unieke kenmerken (dorps, klein), beter moeten uitbuiten, vindt hij.

Het Dorpsinitiatief roept ouders op geen overhaaste beslissingen te nemen door hun kind elders in te schrijven. ,,We hebben er vertrouwen in dat de school blijft bestaan", stelt Visschers. ,,Als ouders hun kinderen van school af gaan halen door deze onzekerheid, dan helpt dat onze zaak niet."

Volledig scherm Marlon van Houts wil het liefst dat alle drie haar kinderen gewoon naar de basisschool in Borkel en Schaft kunnen gaan. © Kees Martens/DCI Media

‘Sluiting zou catastrofe zijn’

De brief over de sluiting van de basisschool die de directeur van de basisschool in Borkel en Schaft naar ouders heeft gestuurd, kwam als een onplezierige verrassing.

Zo ook voor Marlon van Houts, moeder van drie kinderen. ,,Natuurlijk weten ook wij dat het leerlingenaantal op de Borkelse school al een aantal jaren terugliep, maar dit had ik niet verwacht”, aldus Van Houts. Haar oudste kind zit inmiddels in groep 1. ,,Onze andere twee kinderen hebben we ook al ingeschreven op school, zelfs de jongste die net anderhalve maand oud is.” De brief roept voor het gezin Van Houts veel praktische vragen op. ,,Mocht de basisschool hier inderdaad dichtgaan, dan moeten de kinderen naar een school in Valkenswaard. Dat zorgt natuurlijk nogal voor wat geregel, zoals bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang.”

Maar behalve de praktische bezwaren, is de sluiting van de school vooral voor het dorp een catastrofe. ,,Als hier geen school meer is, dan gaat ook het verenigingsleven wat er nog is wegvallen. Bovendien is het niet aantrekkelijk voor jonge gezinnen om hier te komen wonen, want kinderen willen gewoon met klasgenoten buiten kunnen spelen. Dat gaat dan niet meer.”

Dat de sluiting het hele dorp aangaat, blijkt uit de betrokkenheid van de Borkelnaren. ,,Het houdt iedereen momenteel bezig, ze willen zich inzetten blijkt op social media”, vertelt Van Houts.

Ook voor Lieke de Werdt kwam het bericht als een verrassing. ,,We wonen nu nog in Achel en verhuizen in augustus naar Borkel en Schaft. Ons kindje wordt in oktober vier en zal daar dan vanaf oktober naar de school gaan”, legt De Werdt uit. Een week na de inschrijving ontving het gezin de bewuste brief. ,,We hebben heel bewust gekozen om te verhuizen. We willen dat ons kind een Nederlandse opvoeding geniet op school.” De mogelijkheid om uit te wijken naar een basisschool in Achel voelt dan ook erg dubbel voor het gezin. ,,Het is jammer dat dit nu allemaal gebeurt, maar we voelen ons wel erg welkom in het dorp. En wat is een betere plek om mensen te leren kennen dan aan het schoolplein?”