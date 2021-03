Borkel voelt zich in de steek gelaten door gemeente Valkenswaard: ‘Waarom krijgen we dit nu pas te horen?’

Op het plein midden in het dorpje staat de zwarte ‘Schnitzeltruck’ waarin koks van De Zwaan druk bezig zijn met bakken. Klanten worden door middel van rood lint, fietsenrekken en bloembakken in een wachtrij gesluisd, nadat ze hun handen ontsmet hebben. Robby Verhagen staat met glimlach achter zijn mondkapje en een stapel bestelbriefjes in zijn hand voor de truck de klanten te woord.

Waren wel strijdbaar

Het scheelde niet veel of dit was heel anders geweest, blijkt uit een boos bericht op social media. „Afgelopen woensdag werden wij door de gemeente gebeld dat het niet toegestaan was om hier te staan met onze truck. De reden is dat mobiele verkoop wordt geweerd in de gemeente, omdat er zoveel panden in het centrum van Valkenswaard leeg staan”, vertelt Verhagen. De reactie op Facebook maakte veel los, en zelfs de landelijke media nemen contact op. „We voelden natuurlijk onmacht, maar waren wel strijdbaar. We hadden allerlei plannen om ons standpunt duidelijk te maken, maar uiteindelijk werden we zaterdag gebeld door de gemeente. Ze hebben een gedoogbesluit genomen, dus we mogen de verdere coronaperiode onze truck op het terras plaatsen om schnitzels te verkopen gelukkig”, legt Verhagen uit. De drukte in de rij neemt weer toe en ook de telefoon staat roodgloeiend met mensen die nog proberen te bestellen, maar ze zijn écht uitverkocht.

Quote Het was al in januari bekend dat we deze tocht wilden gaan organise­ren Rens Pijnenburg

Voor de KPJ uit het dorp viel het kwartje niet de goede kant op. Waar tot woensdag euforie overheerste over de vele inschrijvingen voor de autojaarrit, werden ook zij onplezierig verrast door een telefoontje van de gemeente. „We kregen te horen dat het vanuit het iRBT (interregionaal beleidsteam, red.) in Brabant het niet is toegestaan om georganiseerde tochten te organiseren, op welke manier dan ook. Dus ook onze autojaarrit mag niet doorgaan, werd ons medegedeeld”, vertelt Rens Pijnenburg. De teleurstelling overheerst, maar ook boosheid. „Waarom krijgen we dit nu pas te horen? Het was al in januari bekend dat we deze tocht wilden gaan organiseren.”

Hard inzetten voor alles

Voor Pijnenburg voelt dit als een steek. „Op de dag dat ze in Valkenswaard de eerste schop in de grond op de Markt zetten voor het opknappen van het centrum, worden we door dezelfde ambtenaar gebeld dat in Borkel iets niet door mag gaan. Wij moeten ons hier zo hard inzetten voor alles, dit is pijnlijk.” Het bestuur is nog met de gemeente in gesprek over de situatie. „We worden ondersteund door diverse mensen binnen de gemeente. En we willen het bovendien ook netjes afhandelen.” Mocht de situatie het later dit jaar toelaten, gaat de autojaarrit zeker door. „Het draaiboek ligt klaar, dus wij zijn er klaar voor.”