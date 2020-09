Bosbrand in buitengebied van Valkenswaard, uitgebrand koolstoffilter op pad

Midden op een pad in het bos is een uitgebrande koolstoffilter aangetroffen. De filter wordt onder andere gebruikt in het drugscircuit om de lucht te zuiveren.



Een paar jongeren die nog in de bossen waren zagen een oranje gloed en belden de hulpdiensten. De brand heeft ongeveer 2500 m2 bos in de as gelegd. De brandweer zal enkele uren bezig zijn het vuur te doven.