Bosschenaar blijft woningoverval Valkenswaard in 2001 ontkennen.

DEN BOSCH Het openbaar ministerie trekt in hoger beroep een strafeis van zes jaar op naar zeven. Die gaf de rechtbank in 2018 aan een Bosschenaar. Een afstraffing door de kickbokser was een poging doodslag, aldus dat vonnis, en het vond hem ook schuldig aan de geruchtmakende overval in 2001 op het bijna gepensioneerde echtpaar Verwimp uit Valkenswaard.

De Bosschenaar (45) was zelf in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling. Hij bezweert dat hij absoluut niks te maken heeft met de ‘laaghartige overval’ in Valkenswaard. Net de week voordat het echtpaar Verwimp hun fietsenhandel aan de kinderen zouden overdragen, werd ze 's nachts overvallen. De Bosschenaar is destijds genoemd door de tweede dader. Die is inmiddels overleden. De man had dat niet tegen de politie maar tegen een maat verteld.

Op een gevonden bivakmuts zat ook DNA van de Bosschenaar. Daar heeft deze nu opeens een verklaring voor. Hij droeg destijds vaak mutsjes. Om die goed over zijn lange lokken te trekken, hield hij die altijd even tussen zijn tanden. En waarschijnlijk gaat het hier om een verloren of uitgeleend mutsje.

Vergrijpen aan vriendin

Die DNA-match was pas een paar jaar terug en dankt hij aan een vechtpartij op Kerstavond 2016. Toen hij met zijn vriendin een kroeg uitging, kwam een student achter hen aan en vroeg om een sigaret. Die kreeg hij, maar de man vergreep zich opeens aan de vriendin. Dat zei ze terwijl ze al waren doorgelopen, waarop de Bosschenaar terugging en de student tegen de grond sloeg en trapte. Volgens het OM was dat tegen diens hoofd.

Volgens de Bosschenaar absoluut niet. Als kickbokser kent hij zijn krachten (met slechts een tik lag de man plat) en als hij had geschopt was de man zijn gezicht kwijtgeweest. Het openbaar ministerie hoorde het aan en eiste bevestiging van het vonnis. Er was geen aanleiding om ‘korting’ te geven.

Quote Als kickbokser kent hij zijn krachten en als hij echt tegen een hoofd had geschopt was die man zijn gezicht kwijt geweest.

Dreigen met neersteken

Advocaat Van Rooijen had des te meer te zeggen. Er is geen enkel hard bewijs voor betrokkenheid bij de overval. Signalementen zijn te vaag, het noemen van een bijnaam zegt evenmin iets. Teveel vraagtekens en open eindjes. En ook die vechtpartij is verkeerd beoordeeld. De student riep dat hij de man neer zou steken, de Bosschenaar voelde zich bedreigd en heeft zich toen verdedigd. Er zijn beelden, maar volgens Van Rooijen is niet te zien waar de trappen zijn geland. Dat hij sindsdien zijn leven heeft gebeterd en niets dan complimenten krijgt van de cipiers zegt ook heel wat, aldus de raadsman.

De Bosschenaar kreeg twee jaar terug ook anderhalf jaar cel voor een andere poging tot doodslag. Het beroep daartegen komt in november voor het gerechtshof. Hij is tussentijds tijdelijk vrijgelaten, maar moet zich over twee weken bij de uitspraak van het hof melden.