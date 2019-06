Boswachter over stormschade in Dommeldal: 'De natuur is stukgemaakt door zware machines'

'Dzi-dzi-dzi-dzi-dzèèèè'. Michel Hendrix, boswachter in Waalre, spitst zijn oren. ,,Geelgorsjes", zegt hij over het geluid van een klein geel vogeltje. ,,Je herkent ze meteen." De geelgorsjes en alle andere vogels hebben zich verstopt tussen de bomen van natuurgebied Dommeldal Elshouters. Deze bomen hadden het de voorbije weken zwaar te verduren: zware stormen trokken over de regio. De boswachter schat in dat in het Dommeldal, van Eindhoven tot aan de Belgische grens, zo'n 400 bomen omwaaiden. Volgens Hendrix hadden vooral populieren het zwaar. ,,Die zijn het hoogst, stonden vol in blad en en zijn allemaal op leeftijd."