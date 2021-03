Bouwlocaties genoeg in Borkel en Schaft, vindt het dorp zelf

BORKEL EN SCHAFT - Dorpsinitiatief Borkel en Schaft ziet tal van mogelijkheden om in het dorp te bouwen. Voor starters, jonge gezinnen én senioren. Het woord is nu aan de plaatselijke politiek.

De ideeën van Dorpsinitiatief Borkel en Schaft over bouwen en wonen in het dorp worden omarmd door het Valkenswaardse college. De lijst van mogelijke bouwlocaties gaan B&W gebruiken bij het opstellen van de gemeentelijk woonvisie.

De inbreng van Dorpsinitiatief Borkel en Schaft is meer dan een opsomming van potentiële woonlocaties. Ook is in het bestemmingsplan gekeken naar mogelijkheden of beperkingen. Per locatie is de perceelsoppervlakte vastgelegd, met daaraan gekoppeld het aantal mogelijke woningen en voor welke doelgroepen de woningen op de verschillende locaties geschikt geacht worden.

Quote Alleen door een groei van de bevolking kunnen de nog aanwezige voorzienin­gen behouden worden Aico Visschers, Dorpsinitiatief

Dorpsinitiatief geeft bij monde van voorzitter Aico Visschers aan dat vooral bouwen voor jongeren en jonge gezinnen essentieel is voor het dorp. ,,Alleen door een groei van de bevolking kunnen de nog aanwezige voorzieningen behouden worden, met het voorop de plaatselijk basisschool en het plaatselijke verenigingsleven.” De school lijkt voorlopig gered te zijn, door de overname door RBOB De Kempen, met ingang van het nieuwe schooljaar.

Acht locaties op wensenlijstje

Op het wensenlijstje van Dorpsinitiatief staan acht locaties variërend van 1400 vierkante meter (huidige schoollocatie) tot naar schatting 50.000 vierkante meter bij sportpark De Brug. Volgens Visschers is dat goed voor een kleine 400 woningen, uitgesmeerd over dertig jaar. Het kan nog wel een probleem zijn dat niet alle locaties eigendom zijn van de gemeente. Dat zijn er slechts drie: Achter Oude School, de schoollocatie aan de Dorpsstraat en het gebied van het sportpark aan de Bruggerdijk.

Visschers: ,,Op ‘Achter Oude School’ kan al dit jaar gestart worden, en daarna ook aan de Pater Aartslaan en bij het Molenhuis.” Voor de middellange termijn (vijf tot tien jaar) komen de gebieden bij het sportpark en Smolders Houtindustrie in beeld. Nog wat verder weg rekent Visschers op bebouwing van het bedrijfsterrein van Tilburgs en het stuk hoek Bruggerdijk-Hoeverdijk-Dorpsstraat.

Groot en nabij de kern

De locatie Smolders Houtindustrie noemt Visschers bijzonder. ,,Dat is groot en nabij de kern. Daar bouwen biedt echt soelaas. Daar kunnen misschien wel honderd huizen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd, wellicht is het ook iets voor woningcorporatie Woningbelang.”

Het Valkenswaardse college heeft zich onlangs gebogen over de ideeën van het Dorpsinitiatief en de mogelijke nieuwbouwlocaties bestudeerd. In een raadsbrief zegt het college de lijst van mogelijkheden te beschouwen als ‘een hulpmiddel om met elkaar scherp te blijven op kansen voor nieuwbouw’.

Of het een en ander haalbaar is, hangt af van verschillende factoren. Het college wijst onder meer op eigendom, de ligging in de kern of in het buitengebied en de situatie op de woningmarkt. Het lijstje gaat in ieder geval geraadpleegd worden bij het opstellen van een woonvisie.

Quote Er gloort zo eindelijk wat hoop voor de Borkelse samenle­ving Aico Visschers

Visschers: ,,De koers is bepaald en de bereidheid om het op te pakken is er. Raadsbreed ervaren we steun en bijval. Dat zorgt voor een rooskleurig toekomstbeeld. We hopen op de korte termijn de jeugd hier in het dorp iets te kunnen bieden. Een groep van vijftien jongeren geeft aan in Borkel en Schaft te willen blijven. Er gloort zo eindelijk wat hoop voor de Borkelse samenleving.”