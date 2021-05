Bouwplan hoek Leenderweg/Vlasroot in Valkenswaard terug naar tekentafel

De bestaande fabriekshal waarin voorheen een sportschool zat, wordt gesloopt, zo is de bedoeling. De investeerders zijn al langer met de gemeente over het plan in gesprek. ,,Maar zij willen veel meer dan volgens onze voorwaarden op die plek is toegestaan", zegt wethouder Kees Marchal (CDA) in een toelichting.

180 graden anders

Zo was er volgens de wethouder in een eerder voorgelegd ontwerp ‘ook in het openbaar groen getekend’. ,,En dat kan natuurlijk niet. Herontwikkeling is prima, we zien graag dat er gebouwd wordt, maar een plan moet wel aan onze stedenbouwkundige en planologische randvoorwaarden voldoen. Dat was hier niet het geval. Die voorwaarden zijn niet in beton gegoten, maar dan moet een plan niet 180 graden anders zijn.”