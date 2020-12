Bouwplan Kerkeind in Dommelen: ontwikkelaar mag vergunningen aanvragen, maar wacht

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij de vergunningaanvraag in de ijskast zet, tot de Raad van State een eindoordeel velt over het bestemmingsplan. Hiermee is de urgentie van de spoedzaak weggevallen en daarom heeft de voorzieningenrechter een schorsingsverzoek tegen het bestemmingsplan afgewezen.

Zes omwonenden hadden bij de voorzieningenrechter van de Raad van State om die schorsing gevraagd. Zij verzetten zich tegen de bouw van vier tweekappers in de diepe voormalige achtertuinen van de Bergstraat in Dommelen.

Ze vinden de nieuwe huizen te dichtbij komen en vrezen dat ze aan privacy moeten inleveren. De kortste afstand tussen de nieuwe en een van de bestaande woningen is 13,5 meter. Deze woning is van Ruud van den Dungen, een van de bezwaarmakers tegen het plan.

‘13,5 meter is niet onredelijk’

De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak deze week al wel gezegd dat die afstand van 13,5 meter in een stedelijke omgeving zoals het Kerkeind niet onredelijk kort is. Voor de projectontwikkelaar en de gemeente lijkt ook te pleiten dat de bouwhoogte van de woningen is verlaagd naar 6,5 meter, dat was in het oorspronkelijke plan nog tien meter.