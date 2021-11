Bouwplan op hoek Europalaan en Valkeniersstraat in Valkenswaard kan doorgaan

In de raadsvergadering van oktober staakten eerder de stemmen. Donderdag trokken twaalf raadsleden het plan definitief over de streep. Echter niet zonder slag of stoot. Met name D66 verzette zich hevig tegen het plan. Opnieuw wees woordvoerder Pieter van Rijswijk op de vele bezwaren vanuit de buurt, met het verwijt dat dit plan veel eerder in een breder overleg ter sprake had moeten komen. Voor zijn gevoel geeft het college met dit bouwplan aan ,,bereid te zijn om buiten het centrumgebied het karakter van Valkenswaard aan te tasten door massale hoogbouw toe te staan. En dat in een buurt met enkel grondgebonden woningen.”