Bouwplan Valkenier verdeelt Valkenswaardse gemeenteraad: ‘We willen niet dat de hele omgeving al bij voorbaat met een probleem wordt opgezadeld’

Toekomst De Bunker in Valkens­waard nog steeds ongewis: ‘We weten eigenlijk niet zo goed wat de gemeente wil’

13 oktober VALKENSWAARD - Wordt de familie Jonk in de toekomst alsnog eigenaar van Herenboerderij De Bunker in Valkenswaard, of blijft het rijksmonument eigendom van de gemeente? En wat mag er straks wel en wat mag er niet in het karakteristieke pand?