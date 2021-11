Bouwplannen strijden om voorrang in Valkenswaard: gemeente moet keuzes maken

VALKENSWAARD - In Valkenswaard bestaan op dit moment zoveel bouwplannen dat de gemeente die plannen niet allemaal tegelijk in behandeling kan nemen. Aan de hand van nieuwe richtlijnen gaat de gemeente nu bepalen welke plannen voorrang krijgen.

Volgens die nieuwe regels hebben plannen waar Valkenswaard wettelijk niet omheen kan de hoogste prioriteit. Dat is bijvoorbeeld het geval als de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, de gemeente heeft opgedragen om een bestemmingsplan binnen een bepaalde termijn vast te stellen. Of als de gemeente door provinciale regels verplicht is mee te werken.

In bestuurlijk opzicht geeft Valkenswaard voortaan voorrang aan plannen waarbij minimaal vijf woningen worden gebouwd. Een project stijgt daarnaast nog in urgentie als aan een aantal aanvullende criteria wordt voldaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het een plan voor sociale huur- of starterswoningen betreft, als het om een centrumlocatie gaat of als het bijdraagt aan de leefbaarheid van kleine kernen.

Minicamping of hippisch sportcomplex

Ook bouwplannen die te maken hebben met toerisme, recreatie of paarden krijgen in Valkenswaard prioriteit. Volgens de gemeente maakt het daarbij niet uit of het om de ontwikkeling van een minicamping of een hippisch sportcomplex gaat. Een laatste categorie die Valkenswaard zo snel mogelijk in behandeling wil nemen, is een aantal ontwikkelingen in het buitengebied die aanvankelijk in een nieuw bestemmingsplan waren opgenomen, maar daar later zijn uitgehaald.

Dat Valkenswaard nu keuzes moet maken bij het behandelen van bouwplannen, komt volgens de gemeente overigens niet alleen door het grote aantal initiatieven. Zo is de ambtelijke capaciteit op de afdeling die over bouwen gaat ‘zeer beperkt’. Dat heeft te maken met langdurige uitval en vertrek van collega’s, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Net als veel andere gemeenten heeft ook Valkenswaard grote moeite om openstaande vacatures in te vullen.

Omwonenden

Wat ook een rol speelt, is de komst van de nieuwe Omgevingswet. Die nieuwe wet, die op 1 juli 2022 van kracht moet worden, zorgt voor een piek omdat op plannen die nog vóór de invoering in behandeling worden genomen, de huidige regelgeving van kracht is. Met de nieuwe wet ligt de regie van bouwplannen veel meer bij de initiatiefnemer. Die is bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor een dialoog met omwonenden.

Valkenswaard heeft eerder van de provincie ruimte gekregen om tot 2030 1050 woningen te bouwen. Volgens wethouder Kees Marchal (CDA) gaat Valkenswaard dat aantal ‘gemakkelijk halen’. Van die 1050 woningen zijn er nu zo’n 500 gerealiseerd, schat Marchal. Vorig jaar werden in de gemeente ruim 80 woningen opgeleverd. Aan concrete (‘harde’) plannen zitten er nog tussen de 250 en 400 woningen in de pijplijn. In nog nader uit te werken plannen staan nog eens 550 woningen op stapel.