Cricketers ASML ook niet welkom in Valkenswaard

Ophelde­ring geëist over buslijn 318 door Dommelen-Zuid: ‘Kan Hermes überhaupt beslissen om die lijn op te heffen?’

VALKENSWAARD - Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van buslijn 318 in Dommelen. Dat stelt de fractie van de PvdA in Valkenswaard, naar aanleiding van uitlatingen van busvervoerder Hermes over een mogelijk einde van deze lijn door Dommelen Zuid.

15 december