Catoo (2) doet meteen een konijn na, bij gebarenworkshop in Waalre

„Ik ben Femke en ik kom vandaag een boekje met jullie lezen en liedjes zingen.” Femke Dassen is partner en docent bij Baby- en Kindergebaar en zij laat haar woorden gepaard gaan met verschillende handbewegingen. Zij stelt zich voor aan de moeders en kinderen die iets meer van elkaar willen begrijpen en zet een kinderliedje in.

Boer wat zeg je van mijn kippen

Tijdens Boer wat zeg je van mijn kippen toont ze verschillende houten boerderijdieren en vraagt aan de deelnemers of zij weten welke dieren dat zijn. „Een muis’’, zegt Catoo Hendriks. Met haar 2,5 jaar zit ze rustig op haar kussentje op de grond en doet geboeid mee. „Ja, dit lijkt inderdaad op een muis, maar het is bedoeld als een konijntje’’, zegt Dassen, die het gebaar maakt dat voor ‘konijn’ staat en dat onmiddellijk door Catoo wordt nagedaan.

Haar moeder, Jessie Hendriks, vertelt dat haar dochter een emotioneel kind is: „Ze kan echt boos worden. Opvoeden gaat vooral verbaal en we vragen veel van onze kinderen. Zoals: ‘Wat is er aan de hand?’ En dat kunnen die kleintjes soms niet uitleggen omdat hen de woorden daarvoor nog ontbreken. Met gebaren die in Catoos belevingswereld passen, kan het soms wel duidelijk worden.’’

Baby Maya, een energiek meisje van 6 maanden, en haar moeder, Jennifer Hassen, zingen en bewegen ook vrolijk mee. Maya kijkt met grote ogen in de rondte en kopieert af en toe een beweging of gebaar. Verder is ze vooral druk met het in haar mond stoppen van alle attributen waar ze bij kan. Hassen is Amerikaanse en vindt het ook voor haar eigen taalontwikkeling fijn om met gebaren haar woorden te kunnen ondersteunen. „Ik denk dat ik een volledige cursus ga volgen en koop ook een boek om me daarop te kunnen voorbereiden. Ik vind het prettig zo de Nederlandse liedjes te leren; die leert mijn dochter ook op het kinderdagverblijf.’’