Geen mis of dienst, maar de kerk blijft open in Waalre

Zelfs toen de pest heerste kwam het nooit voor: op zondag geen viering of dienst in de kerk. Maar nu, zeshonderd jaar later, de tijd waarin het Covid-19 virus zich als een olievlek over de wereld aan het verspreiden is, werd er deze zondag nauwelijks ‘gekerkt’. Net zo min als de fandag van Wie is de Mol? doorgaat, en het voetbal.